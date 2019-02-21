Минтруд изменит порядок начисления доплат к пенсиям

Фото: ТАСС/Валентина Певцова

Представители Минтруда предложили изменить схему начислений социальных доплат для перерасчета пенсий. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Специалисты считают, что нужно сперва устанавливать социальную доплату в размере, который необходим для доведения материального обеспечения пенсионера до уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе.

Следующим шагом станет индексация пенсии и ежемесячной денежной выплаты, что позволит россиянам получить прибавку.

"Материальное обеспечение неработающего пенсионера в каждом году будет превышать уровень ПМП на сумму индексации пенсии и ЕДВ в текущем году", – уточнили в министерстве.

Пока что доплата к пенсии устанавливается при условии, что общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает величины ПМП в регионе его проживания. А если пенсия увеличивается, то размер социальной доплаты уменьшают.

В послании Федеральному собранию Владимир Путин упомянул несправедливость при установлении доплат к пенсиям, потребовав ее устранить. Как позже заявил вице-премьер РФ Антон Силуанов, соцвыплаты пенсионерам обойдутся России в 160 миллиардов рублей за шесть лет.