Соцвыплаты пенсионерам обойдутся России в 160 млрд рублей за 6 лет

До 160 миллиардов рублей требуется на соцвыплаты в течение 6 лет пенсионерам сверх прожиточного минимума, сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире телеканала "Россия-24".
Он уточнил, что в текущем году на это понадобится около 15-20 миллиардов рублей.
Ранее, выступая с посланием к Федеральному собранию, Владимир Путин заявил о необходимости индексации пенсий и ежегодных денежных выплат сверх уровня прожиточного минимума.
Президент РФ подчеркнул, что и в решении проблемы бедности, и в развитии системы соцподдержки важно дойти до всех нуждающихся семей.
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