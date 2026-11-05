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05 ноября, 16:24

Политика

Бернэм заявил, что Россия не получит приглашение на саммит G20 в 2027 году

Фото: AP Photo/Kin Cheung

Россия не получит приглашение на саммит "Группы двадцати" (G20), который пройдет в Манчестере в 2027 году. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Энди Бернэм в интервью журналу The Economist.

Так он ответил на вопрос о том, будет ли Владимир Путин приглашен на мероприятие на фоне председательства Соединенного Королевства в G20 в следующем году. Слова британского премьер-министра привел корреспондент издания Хьюго Джай в соцсети Х.

Саммит G20 этого года состоится в Майами 14–15 декабря. Американский лидер Дональд Трамп выразил готовность пригласить на мероприятие президента Украины Владимира Зеленского. В Кремле указали, что Путин пока не принял решение о своем личном участии.

При этом глава евродипломатии Кая Каллас выступила против приглашения российского лидера на предстоящий саммит. Она считает, что присутствие Путина может "восстановить Россию на международных форумах", что недопустимо.

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