Фото: ТАСС/Валентина Певцова

Минтруд предложил проиндексировать социальные пенсии на 2%, сообщает РИА Новости.

Как пояснили авторы инициативы, это повысит уровень пенсионного обеспечения миллионов российских пенсионеров. Кроме того, средний размер выплаты вырастет до 9266 рублей. Документ "Об утверждении коэффициента индексации с 1 апреля 2019 года социальных пенсий" представили на общественное обсуждение.

Как напомнили в Минтруде, социальные пенсии индексируются каждый год 1 апреля в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионеров. В частности, в 2017 году прожиточный минимум составил 8315 рублей, а в прошлом году он равнялся 8483 рублям.

Будут повышены социальные пенсии:



военных, проходивших службу по призыву, и членов их семей;

участников ВОВ;

обладателей знака "Жителю блокадного Ленинграда";

пострадавших из-за радиационных или техногенных катастроф и членов их семей;

работников летно-испытательного состава и космонавтов.

Уточняется, что, например, средний размер пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы вырастет соответственно до 13 674 рублей и 13 812 рублей. Семьям военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, увеличат средний размер пенсии по потере кормильца до 10 942 рублей. Кроме того, для военнослужащих средний размер пенсии по инвалидности составит 12 899 рублей. На индексацию социальных пенсий до конца года планируют израсходовать семь миллиардов рублей.

Ранее в Минтруде объявили об изменении порядка начислений социальных доплат для перерасчета пенсий. В ведомстве пояснили, что сначала установят социальную доплату в размере, необходимом для доведения материального обеспечения пенсионера до уровня его прожиточного минимума в регионе. После этого произведут индексацию пенсии и ежемесячной денежной выплаты.

В результате, подчеркнули в Минтруде, материальное обеспечение неработающих пенсионеров ежегодно будет больше прожиточного минимума на сумму индексации пенсии и ежемесячной денежной выплаты. Таким образом, неработающие пенсионеры получат прибавку. Как уточнили в Пенсионном фонде, увеличение социальных доплат к пенсии в РФ коснется четырех миллионов человек.