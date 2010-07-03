Кремль ждет разъяснений по данным о нехватке у россиян денег на обувь

Кремль рассчитывает получить от Росстата объяснение информации о нехватке у россиян денег на обувь. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Я затрудняюсь это прокомментировать, скажу вам честно. Почему именно на обувь, почему именно треть и откуда эти цифры", – указал Песков.
Он добавил, что в Кремле будут признательны Росстату за разъяснением этих данных.
Ранее СМИ со ссылкой на исследование Росстата сообщили, что доход российской семьи, чтобы "свести концы с концами", должен составлять 58,5 тысячи рублей. Подавляющее большинство семей (79,5%) признались, что сталкиваются с проблемами в приобретении необходимого минимума товаров. Треть (35,4%) заявили, что не имеют средств на покупку каждому члену семьи по одной паре обуви на сезон.
2 апреля сообщалось, что более 20% россиян не имеют доступа к централизованной канализации. Росстат провел соответствующее исследование в сентябре текущего года. Оно охватило все регионы России. Согласно результатам опроса, современной канализации нет у 22,6% опрошенных, причем 16,8% из них пользуются выгребными ямами.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.