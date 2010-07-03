Кремль ждет разъяснений по данным о нехватке у россиян денег на обувь

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Кремль рассчитывает получить от Росстата объяснение информации о нехватке у россиян денег на обувь. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я затрудняюсь это прокомментировать, скажу вам честно. Почему именно на обувь, почему именно треть и откуда эти цифры", – указал Песков.

Он добавил, что в Кремле будут признательны Росстату за разъяснением этих данных.

Ранее СМИ со ссылкой на исследование Росстата сообщили, что доход российской семьи, чтобы "свести концы с концами", должен составлять 58,5 тысячи рублей. Подавляющее большинство семей (79,5%) признались, что сталкиваются с проблемами в приобретении необходимого минимума товаров. Треть (35,4%) заявили, что не имеют средств на покупку каждому члену семьи по одной паре обуви на сезон.

2 апреля сообщалось, что более 20% россиян не имеют доступа к централизованной канализации. Росстат провел соответствующее исследование в сентябре текущего года. Оно охватило все регионы России. Согласно результатам опроса, современной канализации нет у 22,6% опрошенных, причем 16,8% из них пользуются выгребными ямами.

