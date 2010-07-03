Росстат обновил методику расчета доходов населения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Professor25
Глава Росстата Павел Малков рассказал, что ведомство перейдет на обновленную методику подсчета доходов населения. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, эта методика качественнее, а результаты благодаря ей должны стать более обоснованными. Малков уточнил, что данные за первый квартал 2019 года опубликуют уже по обновленной методологии.
При этом, чтобы органы власти и эксперты могли оперировать прошлыми результатами, будут пересчитаны годовые и квартальные данные с 2013 года, добавил он. В дальнейшем Росстат будет публиковать данные по денежным доходам ежеквартально, а не ежемесячно. Работы над совершенствованием методики по расчету денежных доходов продолжатся.
С 2020 года Росстат также планирует поменять систему оценки бедности. В выборку собираются включить женщин с детьми до шести лет.
Реальные доходы населения России в 2018 году снизились пятый год подряд – на 0,2 процента. Минэкономразвития же прогнозировало рост. В министерстве считают, что на это повлияли падение доходов от депозитов и рост процентных платежей по кредитам.
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