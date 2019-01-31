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11:23

Особый подход: бедность в России оценят по-новому

общество

11:23

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Фото: depositphotos/Rangizzz

Росстат собирается изменить систему оценки бедности с 2020 года. В выборку хотят включить женщин с детьми до шести лет, сообщает РБК со ссылкой на Минтруд РФ.

Необходимость расширения выборки респондентов показал анализ текущей методики. По словам директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяны Малевой, женщины с маленькими детьми находятся в зоне риска.

"Государство стимулирует рождение детей, но социальная поддержка семей с детьми очень неравномерна по возрасту: она предоставляется семье до достижения ребенком полутора лет, но затем резко происходит снижение доходов семьи", – пояснила Малева, добавив, что продержаться до школы непросто.

Когда детям исполняется семь, они идут в первый класс, где для учеников из малоимущих семей действуют меры социальной поддержки. Речь идет о бесплатном питании и проезде.

Малева утверждает, что переход на новую методику повысит общий показатель числа бедных в стране. Зная реальную картину, Минтруд сможет начать выполнение майского указа Владимира Путина, связанного с двукратным снижением бедности к 2024 году. Подготовительные мероприятия по модернизации действующей системы завершат уже в текущем году.

Пока что уровень бедности в России определяется на основе ежеквартальных выборочных обследований бюджетов домохозяйств. Формирование выборочной совокупности осуществляется на основе принципов случайного отбора.

Ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что для преодоления бедности россиянам необходимо около 800 миллиардов рублей. Он отметил необходимость системных мер по развитию инфраструктуры, адресной поддержки семей с детьми и созданию рабочих мест.

общество

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