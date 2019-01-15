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13:15

Минтруд подсчитал, сколько денег нужно для преодоления бедности в России

общество

13:15

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Фото: depositphotos/LUNNO

Для преодоления бедности россиянам необходимо около 800 миллиардов рублей. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в ходе выступления на Гайдаровском форуме.

"Если полностью бедность побороть, точно раздать – чтобы каждый рубль точно дошел до семьи, где есть дефицит доходов, – чтобы преодолеть бедность полностью, нужно около 800 миллиардов рублей", – сказал он, передает Агентство "Москва".

Министр также отметил, что для борьбы с бедностью необходимо предпринять системные меры по развитию инфраструктуры, адресной поддержки семей с детьми и созданию рабочих мест.

В конце 2018 года в Кабардино-Балкарии, Татарстане, Приморском крае, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской и Томской областях стартовали пилотные проекты по снижению числа семей с уровнем дохода ниже прожиточного минимума.

По словам Максима Топилина, примерно к 2021 году этот проект планируют развернуть по всей России. Для его реализации готовы задействовать единую государственную информационную систему социального обеспечения.

общество

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