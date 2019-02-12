Причины снижения доходов россиян назвали в Минэкономразвития

Падение доходов от депозитов и рост процентных платежей по кредитам повлияли на снижение реальных доходов россиян в 2018 году. Об этом сказано в докладе Минэкономразвития "Картина экономики".
В ведомстве убеждены, что приведенные факторы больше всего затронули обеспеченных граждан страны. А вот повышение МРОТ, увеличение выплат семьям с детьми и повышение зарплат бюджетников серьезно положительно отразилось на доходах менее состоятельных групп.
Отмечается, что за год реальные доходы населения снизились на 0,2%. Эксперты считают, что свою роль сыграло и увеличение налоговых выплат. Повышение составило 14,8%, обеспечив минус один процентный пункт в общем показателе.
Впрочем, министерство отметило и положительные стороны. В докладе упомянуты рост зарплаты наемных работников на 6,7% и близкую к инфляции динамику социальных платежей.
Ранее министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил, что в регионах, которые участвуют в проекте по снижению бедности, подготовят описание семей, чей уровень доходов ниже прожиточного минимума. Пилотный проект стартует в Кабардино-Балкарии, Татарстане, Приморье, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской и Томской областях.
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