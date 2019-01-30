В регионах изучат причины бедности каждой семьи

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Регионы, участвующие в проекте по снижению бедности, подготовят описание семей, чей уровень доходов ниже прожиточного минимума. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин в Нижнем Новгороде на всероссийском совещании, посвященном снижению уровня бедности.

"Мы должны составить некое представление о том, почему та или иная семья находится в этом состоянии… Мы должны выстроить технологию сопоставления того, что мы делаем, и составления "портрета" семей, которые являются объектами нашего внимания", – приводит слова Топилина РИА Новости. Регионы должны будут отметить факторы, из-за которых семья оказалась в числе бедных.

Пилотный проект по снижению числа семей с уровнем доходов ниже прожиточного минимума начнется в 2019 году в восьми регионах – Кабардино-Балкарии, Татарстане, Приморье, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской и Томской областях. В 2021 году проект распространится по всей стране.

Ранее Минтруд сообщал, что для преодоления бедности россиянам необходимо около 800 миллиардов рублей.