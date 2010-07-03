Все сложно: почему россияне бегают от коллекторов

Около половины россиян (47%) отказываются возвращать кредиты из-за финансовых затруднений, свидетельствуют данные опроса, проведенного Национальной ассоциацией профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
Согласно результатам опроса, из них 30% должников в качестве причины указали снижение собственных доходов. Еще 18% россиян утверждали, что недавно потеряли работу.
Также должники указывали на рост цен (18%), траты на отпуск и непредвиденные покупки (около 10%) и семейные обстоятельства (5%), указывает РБК.
Вторая по популярности причина (13% респондентов) не платить – несогласие с озвученной суммой долга. Кроме того, 9% должники указывали, что могут добиться снижения задолженности через суд. 7% опрошенных вовсе считали, что им не придется возвращать деньги. 4% респондентов заявляли, что не знают, как оплатить кредит.
В конце февраля сообщалось, что долг россиян перед банками в 2018 году составил 14,86 триллиона рублей. Около половины задолженности приходилось на ипотечные кредиты. По данным Общероссийского народного фронта, российские должники отдавали банкам пятую часть своих доходов.
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