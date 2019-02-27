Долг москвича по штрафам перевалил за 260 тысяч рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сотрудники АМПП и представители Федеральной службы судебных приставов по Москве в ходе совместного рейда выявили автовладельца с задолженностью по штрафам на сумму более 260 тысяч рублей, сообщает Агентство "Москва".

Из них 50 тысяч – штрафы, полученные за неоплату городской парковки. Машину должника эвакуировали на специализированную стоянку АМПП, где автомобиль будет находиться до момента оплаты всех постановлений. Если должник не погасит штрафы, судебный пристав примет меры по оценке и реализации арестованного имущества.

Отмечается, что такие мероприятия проводятся регулярно. Они помогают выявить самых злостных неплательщиков. В прошлом году в столице провели более 30 рейдов, по результатам которых приставы наложили арест на имущество 18 автомобилистов, не оплачивающих штрафы.

В АМПП напомнили, что после вступления постановления в силу оплатить штраф нужно в течение 60 дней. Тем, кто не погашает штрафы, могут выписать новое постановление за неуплату, которое будет равняться двукратной сумме от первоначального штрафа.

Помимо этого, судебные приставы вправе наложить арест на имущество должника, в том числе автомобиль. Также должникам могут отказать в праве выезда за границу.

Ранее сообщалось, что в Москве с 9 января в два раза увеличили штраф за неоплату парковки. Теперь за нарушение придется заплатить пять тысяч рублей.

В ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" (АМПП) отметили, что наказание в размере пяти тысяч рублей является соразмерным правонарушению.