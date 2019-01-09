В Москве вдвое вырос штраф за неоплату парковки

В Москве с 9 января увеличили в два раза штраф за неоплату парковки. Теперь за оставленную без оплаты машину придется заплатить 5 тысяч рублей.
За изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) Москвы проголосовали депутаты Мосгордумы. На данный шаг пришлось пойти, поскольку существующий размер штрафа не сдерживал водителей от нарушений.
В ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" (АМПП) отметили, что наказание в размере 5 тысяч рублей является соразмерным правонарушению.
Погасить штраф за неоплату парковки необходимо в течение 60 дней с момента его вступления в законную силу.
Ранее замглавы столичного департамента транспорта Андрей Корнеев заявил, что число штрафов за неоплату парковки в зоне с повышенным тарифом с начала 2017 года значительно выросло.
С 15 декабря цены на парковку в центре столицы изменились. Теперь тарифы составляют от 80 до 380 рублей в час.
Также на 237 улицах в центре города отменена бесплатная парковка по воскресеньям. Бесплатной парковка останется только по праздничным дням.
Кроме того, с нового года в Москве подорожала эвакуация автомобилей, нарушивших правила парковки.
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