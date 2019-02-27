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Долги россиян перед банками достигли суммы в 14,86 триллиона рублей в 2018 году. Около половины задолженности приходится на ипотечные кредиты, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Общероссийского народного фронта.

Согласно статистике, граждане отдают банкам примерно пятую часть своих доходов. Больше всего займов оформляют в Калмыкии, Тыве, Чувашии, Иркутской области и Ханты-Мансийском АО. Больше всего просроченных кредитов в Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Бурятии, Северной Осетии и Адыгее.

По прогнозам экспертов, к концу года задолженность может увеличиться на 10–12 процентов и достигнуть суммы в 16,3–16,6 триллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в Госдуме работают над законопроектом, в соответствии с которым банки и микрофинансовые организации не смогут давать кредиты россиянам, которые тратят на погашение кредитов более 50 процентов от совокупного дохода семьи.

Россияне задолжали банкам 14 трлн рублей

Накануне Дмитрий Медведев поручил высшим должностным лицам субъектов РФ провести анализ доходов россиян. За год реальные доходы населения снизились на 0,2 процента. Эксперты считают, что свою роль сыграло и увеличение налоговых выплат. Повышение составило 14,8 процента, обеспечив минус один процентный пункт в общем показателе.