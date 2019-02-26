Медведев поручил разработать меры по увеличению дохода россиян

Фото: ТАСС/пресс-служба правительства РФ/Дмитрий Астахов
Дмитрий Медведев поручил высшим должностным лицам субъектов РФ провести анализ доходов россиян, сообщает РИА Новости.
На основе анализа он рекомендовал определить приоритетные меры по увеличению доходов населения.
Уже до 1 мая 2019 года нужно представить результаты анализа в Минтруд и Минэкономразвития.
Падение доходов от депозитов и рост процентных платежей по кредитам повлияли на снижение реальных доходов россиян в 2018 году. Об этом сказано в докладе Минэкономразвития "Картина экономики".
В ведомстве убеждены, что приведенные факторы больше всего затронули обеспеченных граждан страны. А вот повышение МРОТ, увеличение выплат семьям с детьми и повышение зарплат бюджетников серьезно положительно отразилось на доходах менее состоятельных групп.
Отмечается, что за год реальные доходы населения снизились на 0,2%. Эксперты считают, что свою роль сыграло и увеличение налоговых выплат. Повышение составило 14,8%, обеспечив минус один процентный пункт в общем показателе.
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