Россияне назвали размер зарплаты для достойной жизни

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Россиянам для благополучной жизни в среднем достаточно ежемесячного дохода в размере 66 тысяч рублей, передает "Российская газета".

Как свидетельствует опрос Финансового университета при Правительстве РФ, наиболее высокий доход необходим жителям Москвы. Они называли сумму не менее 100 тысяч рублей.

На втором месте идет Санкт-Петербург. Петербуржцам необходима ежемесячная зарплата в размере 91 тысячи рублей.

Самые невысокие запросы к уровню дохода отмечены у жителей Читы (50 тысяч рублей), Улан-Удэ (54 тысячи рублей), а также Барнаула и Якутска (по 55 тысяч рублей в месяц).

При этом отмечается, что 24 процента россиян, проживающих в крупных и средних городах уже добились необходимого уровня. Еще 19 процентов планируют достичь его в ближайшие пять лет.

В то же время 48 процентов заявили, что никогда не достигнут желанной отметки. Среди тех, кто добились необходимой планки, указываются жители Москвы, Казани, Грозного и Махачкалы.

В перечень необходимых для россиян благ вошли наличие частной собственности, автомобиля, качественных медицины, образования и культуры, возможность занятий спортом и путешествий.

Ранее стало известно, что россияне к критериям "работы мечты" относят, прежде всего, стабильность и высокий уровень зарплаты.