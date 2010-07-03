ЦБ рассматривает новые меры по ограничению потребкредитования

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В ЦБ рассчитывают ввести дополнительные ограничения в отношении потребительских кредитов. Речь может идти об ограничении срока предоставления необеспеченных ссуд, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на первого зампреда регулятора Ксению Юдаеву.

"Дополнительные меры связаны с тем, что в связи с введением ПДН (показатель предельной долговой нагрузки. – Прим. ред.) банки начнут удлинять кредиты. Платеж к доходу будет снижаться при сохранении общего большого размера кредитов и сохранении рисков закредитованности", – сказала Юдаева.

Новая шкала надбавок по необеспеченным потребительским кредитам, которую кредитные организации должны будут учитывать при кредитовании населения, вступит в силу с 1 октября.

В пятницу, 28 июня, ЦБ выпустил доклад о причинах и рисках ускоренного роста потребительского кредитования. В нем говорится, что потребкредитование в существенной степени помогло росту российской экономики и без него рост ВВП в первом квартале 2019 года был бы нулевым.

На опасность возникновения "пузырей" в сфере потребительского и ипотечного кредитования в ходе прямой линии обратил внимание Владимир Путин.

"Один из показателей расходов на сегодняшний день – выплаты по кредитам. Банки предоставляют сейчас кредиты для граждан, условно говоря, под залог 40 процентов заработной платы, что, конечно, чревато, рискованно, на мой взгляд. ЦБ должен обратить на это внимание", – заявил глава государства.

По оценкам Минэкономразвития, потребительское кредитование в 2018 году выросло на 20 процентов. При этом средний размер кредита на покупку потребительских товаров достиг 141,2 тысячи рублей, что на 12,9 процента (или на 15,8 тысячи рублей) больше аналогичного показателя 2016 года (125,4 тысячи).

