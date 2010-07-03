Путин дал поручения по льготной ипотеке для семей с детьми-инвалидами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос о льготной ипотеке для семей с детьми-инвалидами. Об этом сказано в перечне поручений президента РФ, который был опубликован на сайте Кремля.
Глава государства также поставил перед правительством задачу законодательно усовершенствовать порядок предоставления льготных ипотечных займов семьям с детьми, чтобы они могли купить или построить жилье. По мнению президента, на эти цели семьи с детьми могут расходовать часть средств материнского капитала. Владимир Путин пояснил, что необходимо защитить права таких семей на получение ипотечного займа при рождении второго и последующих детей.
Ответственным за выполнение поручений президент назначил премьер-министра Дмитрия Медведева. На эти цели главе кабмина отведен срок до 1 ноября 2019 года.
Ранее Владимир Путин призвал вернуться к ипотечной ставке в 8% и ниже. Президент подчеркнул, что негативный эффект от поднятия НДС считается исчерпанным. Глава государства призвал банки "не накручивать" льготную ставку по ипотеке выше 6%.
Кроме того, 17 марта в стране вступили в силу поправки в законы об ипотеке и исполнительном производстве. В первую очередь, они касаются заемщиков, которые оформили валютную ипотеку и не сумевшие ее оплатить из-за финансового кризиса 2014 года. Теперь взявшим кредит гражданам, которые проходят реструктуризацию ипотеки в рамках государственной программы помощи, не нужно платить исполнительский сбор.
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