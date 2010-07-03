Совет Федерации принял закон об ипотечных каникулах

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Члены верхней палаты парламента одобрили закон об ипотечных каникулах. Прямая трансляция заседания ведется на сайте Совета Федерации.

Закон предусматривает право заемщику, выплачивающему ипотечный кредит в целях, не связанных с предпринимательством, потребовать у кредитора "льготный период", который может длиться до полугода, когда могут быть приостановлены или уменьшены выплаты. Отмечается, что таким правом можно будет воспользоваться только один раз в отношении одного кредита. Заемщику нужно будет обратиться с заявлением в свой банк-кредитор. Если человек сам не определит длительность льготного периода, то он автоматически назначается на максимальный срок — полгода.

Жилье по ипотечному договору должно быть единственным у заемщика. В течение всего срока "ипотечных каникул" не допускается обращение взыскания на предмет ипотеки, то есть переданное в залог единственное жилье не может быть изъято.

Ограничен максимальный размер кредита, по которому можно будет претендовать на "каникулы". Он не должен превышать 15 миллионов рублей.

Ранее Владимир Путин призвал вернуться к ипотечной ставке в 8 процентов и ниже. Президент подчеркнул, что негативный эффект от поднятия НДС считается исчерпанным. Также президент призвал банки "не накручивать" льготную ставку по ипотеке выше 6 процентов.

С 17 марта в стране вступили в силу поправки в законы об ипотеке и исполнительном производстве. В первую очередь они касаются заемщиков, которые оформили валютную ипотеку и не сумевшие ее оплатить из-за финансового кризиса 2014 года. Теперь взявшим кредит гражданам, которые проходят реструктуризацию ипотеки в рамках государственной программы помощи, не нужно платить исполнительский сбор.

Согласно новому закону, приставы также обязаны прекратить производство, если кредитор получил страховую выплату по договору страхования ответственности заемщика.