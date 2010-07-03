Совет Федерации принял закон об ипотечных каникулах

Члены верхней палаты парламента одобрили закон об ипотечных каникулах. Прямая трансляция заседания ведется на сайте Совета Федерации.
Закон предусматривает право заемщику, выплачивающему ипотечный кредит в целях, не связанных с предпринимательством, потребовать у кредитора "льготный период", который может длиться до полугода, когда могут быть приостановлены или уменьшены выплаты. Отмечается, что таким правом можно будет воспользоваться только один раз в отношении одного кредита. Заемщику нужно будет обратиться с заявлением в свой банк-кредитор. Если человек сам не определит длительность льготного периода, то он автоматически назначается на максимальный срок — полгода.
Жилье по ипотечному договору должно быть единственным у заемщика. В течение всего срока "ипотечных каникул" не допускается обращение взыскания на предмет ипотеки, то есть переданное в залог единственное жилье не может быть изъято.
Ограничен максимальный размер кредита, по которому можно будет претендовать на "каникулы". Он не должен превышать 15 миллионов рублей.
Ранее Владимир Путин призвал вернуться к ипотечной ставке в 8 процентов и ниже. Президент подчеркнул, что негативный эффект от поднятия НДС считается исчерпанным. Также президент призвал банки "не накручивать" льготную ставку по ипотеке выше 6 процентов.
С 17 марта в стране вступили в силу поправки в законы об ипотеке и исполнительном производстве. В первую очередь они касаются заемщиков, которые оформили валютную ипотеку и не сумевшие ее оплатить из-за финансового кризиса 2014 года. Теперь взявшим кредит гражданам, которые проходят реструктуризацию ипотеки в рамках государственной программы помощи, не нужно платить исполнительский сбор.
Согласно новому закону, приставы также обязаны прекратить производство, если кредитор получил страховую выплату по договору страхования ответственности заемщика.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.