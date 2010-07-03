Путин назвал максимально допустимую ставку по ипотеке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Владимир Путин выступил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, где призвал вернуться к ипотечной ставке в 8% и ниже, передает ТАСС.

Президент подчеркнул, что негативный эффект от поднятия НДС считается исчерпанным. "Чуть-чуть ипотека подросла, была 9,56%, по-моему, сейчас 10,5–11% в среднем. Нужно вернуться к практике 8%, а к 2024 году 7,8–7,9%, ниже 8% должно быть", – сказал глава государства.

Ранее Путин призвал банки "не накручивать" льготную ставку по ипотеке выше 6%. Контролировать финансовые учреждения страны, по словам президента, должен ЦБ. В связи с этим российский лидер собирался поговорить с руководством регулятора.

