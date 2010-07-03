Новые выдачи по ипотеке в 2018 году значительно выросли

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новые выдачи по ипотеке в 2018 году выросли почти наполовину. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на встрече с Владимиром Путиным.

"По ипотеке у нас прошлый год, действительно, был очень хорошим. Новые выдачи по ипотеке выросли практически на 50 процентов, было выдано 3 триллиона ипотечных кредитов. В позапрошлом году было 2 триллиона рублей, и ставки были достаточно низкими", – сказала Набиуллина, передает ее слова ТАСС.

В конце февраля глава Минэкономразвия России Максим Орешкин отметил условия для снижения ставок по ипотеке. В начале 2019 года инфляционная картина развивается лучше, чем ожидалось. Также министр выразил надежду, что такая позитивная динамика сохранится в ближайшие месяцы.