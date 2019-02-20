Орешкин отметил условия для снижения ставок по ипотеке

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Министр экономического развития Максим Орешкин прокомментировал возможность снижения ставок по ипотеке в России.

По его словам, в начале года инфляционная картина развивается лучше, чем ожидалось. Орешкин выразил надежду, что позитивная динамика сохранится в ближайшие месяцы.

"Мы видим замедление номинального темпа роста заработных плат – тоже фактор, который указывает на то, что инфляционное давление будет понижено. На базе этих факторов можно ожидать снижения инфляционного давления, и понятно, что вслед за этим пойдет и снижение процентных ставок по ипотеке", – объяснил министр RT.

Он отметил, что снижение процентных ставок будет свидетельствовать о нормализации ситуации с инфляцией. Орешкин уверен, что позитивная динамика последних месяцев сохранится, и поручение Владимира Путина удастся выполнить в ближайшее время.

Президент, выступая с посланием Федеральному собранию, поручил правительству и ЦБ двигаться в сторону снижения ставок по ипотеке сначала до 9%, а затем до 8%.

Кроме того, глава государства предложил ввести ипотечные каникулы для граждан, временно лишившихся дохода. Он считает, что это можно сделать, не навредив финансовым организациям.

Ранее банки попросили Минфин улучшить условия льготной ипотеки для семей с детьми. "Детскую ипотеку" хотят распространить не только на новостройки, но и на вторичное жилье, а также снизить первоначальный взнос по таким займам.