Послание Путина Федеральному собранию. Главное

Президент России Владимир Путин обратился в среду, 20 февраля, с посланием к Федеральному собранию. Его обращение было в большей степени сосредоточено на внутреннем социальном и экономическом развитии страны. Главные тезисы российского лидера – в подборке портала Москва 24.

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Помощь семье

Путин считает приоритетными меры, направленные на "сбережение" народа. Президент верит в то, что к середине 20-х годов этого века можно переломить демографические тенденции и возобновить естественный прирост населения. Поэтому он предложил ряд мер для поддержки семей.

Должна быть снижена налоговая нагрузка на семью: принцип должен быть очень простой – больше детей – меньше налог.



Путин предложил с 1 января 2020 года выплачивать пособия на первого и второго ребенка семьям со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов. Сейчас такие выплаты получают семьи, чьи доходы не превышают 1,5 прожиточного минимума на человека.

Помимо этого глава государства предложил повысить выплаты семьям с детьми-инвалидами с 5,5 до 10 тысяч рублей уже с 1 июля этого года. По его мнению, семьи за каждого родившегося ребенка следует освобождать от уплаты налога на пять квадратных метров квартиры, семь квадратных метров дома. Кроме того, все многодетные семьи должны быть освобождены от уплаты налога на землю размером шесть соток.

Ипотечные каникулы

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Особое внимание президент уделил ипотечным вопросам. Он поручил правительству и ЦБ постепенно снижать ставки по ипотеке до девяти, а в будущем восьми процентов и ниже. А для семей, в которых родился второй ребенок, сделать ставку по ипотеке шесть процентов не на три года, а на все время погашения.

За рождение третьего и последующих детей он предложил государству гасить до 450 тысяч рублей по ипотеке. По мнению главы государства, особенно эффективна эта мера будет в регионах, где эта сумма – существенная часть от общей стоимости квартиры.

Лидер страны призвал не загонять людей в угол из-за кредитов. Он отметил, что в жизни может случиться все – и потеря работы, и тяжелая болезнь.

Для защиты людей нужны дополнительные законодательные гарантии. Так, предлагаю предусмотреть ипотечные каникулы – отсрочку по платежам граждан, которые лишились дохода.



Социальный контракт

Глава государства заметил, что в современной России около 19 миллионов человек по-прежнему живут за чертой бедности. Он считает, что "это слишком много". Президент также добавил, что все большему количеству людей приходится экономить на всем. А самые уязвимые категории граждан – многодетные и неполные семьи, инвалиды и пенсионеры.

Путин предложил заключать с гражданами социальный контракт.

Государство оказывает гражданам помощь в трудоустройстве, повышении квалификации, предоставляет семье финансовые средства – кстати, приличные.



"Речь идет о десятках тысяч рублей – на организацию подсобного хозяйства или небольшого собственного дела, и подчеркну, для каждого предоставляется индивидуальная программа поддержки, исходя из конкретной ситуации. При этом человек, который берет эти ресурсы, он на себя берет одновременно и определенные обязательства: пройти переобучение, найти в соответствии с этим работу, обеспечивать свою семью, детей устойчивым доходом", – пояснил Путин.

По словам президента, за пять лет такой поддержкой смогут воспользоваться более девяти миллионов человек. Поэтому Путин поручил правительству с 2020 года оказать содействие субъектам федерации, внедряющим практику социального контракта.

"Бережливые поликлиники"

Президент отметил, что многих граждан сегодня не устраивает качество медицинских услуг, и эту ситуацию необходимо менять. Люди жалуются на очереди, кто-то не может "быстро и бесплатно пройти необходимое обследование, а в отдаленных населенных пунктах остается проблема даже попасть к медицинскому работнику на прием".

До конца 2020 года медицинская помощь должна стать доступна во всех населенных пунктах России, для всех граждан, где бы они ни жили.



По мнению президента, для этого необходимо в ближайшие два года построить 1590 амбулаторных и фельдшерских пунктов, а также повысить стандарты оказания услуг, в первую очередь, в детских поликлиниках.

Лидер страны убежден, что важно не только сделать вывеску "бережливой поликлиники".

"Главное – чтобы люди наконец почувствовали уважительное по-настоящему бережное отношение к себе, своему здоровью со стороны государства", – заметил президент.

Он также призвал расширить программу "земский доктор" на специалистов старше 55 лет: нужно выплачивать льготы не только молодым медикам, решившим работать и жить в малых и отдаленных населенных пунктах. Врачи зрелого возраста также должны получать при переезде миллион рублей, а фельдшеры – 500 тысяч рублей.

Мусорные проблемы

Президент отметил, что проблемой свалок в России "не занимались 100 лет", а точнее, "никогда". Теперь "многие полигоны переполнены" и "превратились в настоящие горы хлама вблизи жилых кварталов". При этом Путин удивился, как вообще могли застройщики получить разрешение на строительство жилых домов рядом с помойками.

Эти вопросы трудные, конечно. Но их обязательно надо решать.



"Надо повысить долю обработки отходов – с сегодняшних 8-9% до 60%, чтобы не накапливать новые миллионы тонн мусора", – уверен лидер страны. Он также призвал навести порядок в этой сфере, избавиться от "мутных" структур, которые "не несут никакой ответственности, а только получают сверхприбыли, сваливая мусор, где и как придется".

"Земский учитель"

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

Путин также обратил внимание собравшихся на острые проблемы в сфере образования. Хотя доля школ с современными условиями обучения выросла с 12% в 2000 году до 85% в 2018-м, "порядка 200 тысяч ребят все еще ходят в школу, где нет нормального отопления, водопровода и канализации". По мнению президента, семьи таких детей только раздражают слова о справедливости и равных возможностях. "За два года проблему нужно полностью решить, мы можем это сделать", – подчеркнул глава государства.

Он также отметил успешность программы "Земский доктор" и предложил запустить аналогичную ей программу "Земский учитель".



Предлагаю с 2020 запустить аналогичную программу "Земский учитель", по которой единовременную выплату в размере одного миллиона рублей будут получать педагоги, которые захотят и переезжают работать в села и малые города.



Урок работы с людьми

Президент также обратился к работникам социальной сферы, которые состоят на государственной или муниципальной службе и призваны "решать насущные проблемы граждан". По его словам, они должны "соответствовать самым строгим профессиональным требованиям". Он добавил, что "работа с людьми каждый день с утра до вечера – это сложная судьба на самом деле".



Но если уж пришел, то надо понимать, что не менее важно чувствовать, понимать людей, сопереживать им, знать их заботы и тревоги, и, тем более, никогда не допускать высокомерного отношения, неуважения граждан – ни в словах, ни в действиях. Я прошу помнить об этом всегда.

