Почему правила расходования маткапитала хотят ужесточить

Правительство рассматривает возможность ужесточить правила расходования материнского капитала при погашении кредитов на жилье. Предполагается утвердить перечень организаций, на погашение займов которых могут быть направлены средства маткапитала. В разрешенном списке хотят оставить только банки, контролируемые государством, кредитные и сельскохозяйственные потребительские кооперативы и единый институт развития в жилищной сфере "ДОМ.РФ". Разбираемся, будут ли изменения ограничивать возможности матерей или защитят их от потери средств.

Маткапитал в рамках

Законопроект также запрещает погашать ипотеку за счет материнского капитала, если покупаемая квартира является непригодной для проживания. Чтобы в этом удостовериться, Пенсионный фонд будет направлять местным властям и органам жилищного надзора запросы и выяснять, не находится ли квартира в аварийном или подлежащем сносу доме. Если информация подтвердится, то родители не смогут потратить маткапитал на покупку такой квартиры.

Парламентская газета сообщает, что на сегодняшний день более 17 процентов займов, которые гасят с помощью маткапитала, берут в некредитных организациях, которые не подпадают под действие закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем (№115-ФЗ от 07.08.2001 года). Поэтому существуют большие риски, что материнский капитал будут использовать не по назначению, считают авторы законопроекта.

Проект закона планируют рассмотреть во втором чтении на одном из пленарных заседаний Госдумы в ближайшую неделю, сообщает Парламентская газета.

Программа выплат материнского капитала осуществляется с января 2007 года. Государство оказывает материальную поддержку семьям при рождении или усыновлении второго, третьего и последующих детей. С 2017 году сумма материнского капитала была установлена в размере 453 тысяч 26 рублей. Через два года сумму планируют

Программа выплат материнского капитала осуществляется с января 2007 года. Государство оказывает материальную поддержку семьям при рождении или усыновлении второго, третьего и последующих детей. С 2017 году сумма материнского капитала была установлена в размере 453 тысяч 26 рублей. Через два года сумму планируют поднять до 489 тысяч.

Защита или ограничение?

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина рассказала порталу Москва 24, что благодаря законопроекту "сойдут на нет риски, связанные с мошенническими действиями финансовых организаций".

Кроме того, по ее словам, дети будут защищены от необдуманного выбора родителей по вопросу жилья.

"Я не раз сталкивалась с тем, когда семьи покупали непонятное жилье. За счет маткапитала они покупали квартиру, непригодную для жилья, причем они знали об этом, но хотели сэкономить, например, и покупали самое дешевое, в котором детям точно нельзя жить. Теперь этим будет заниматься Пенсионный фонд, при этом он должен проверить, какое это жилье. Все это будет урегулировано и пойдет только на пользу", – пояснила Вторыгина.



Елена Вторыгина зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Если жилье не соответствует условиям для проживания детей, то родители его точно не оплатят. Это очень важно, потому что дети не виноваты в том, что покупают для них родители, они не знают, куда они въезжают, те даже могут купить деревяшки без туалетов.

В свою очередь сооснователь первого адвокатского проекта "Женщины Vправе" Ольга Волкова считает, что законопроект, если его примут, может серьезно ограничить возможности матерей, живущих в небольших городах и селах.

Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова

"В небольших городах и селах представлено меньше банков, через которые они могут взять ипотеку и частично погасить ее за счет материнского капитала, поэтому они идут туда, где они могут потратить свой капитал. Лишившись возможности брать ипотеку в некоммерческих организациях, матери не смогут улучшить свои жилищные условия", – пояснила она.



Ольга Волкова сооснователь первого адвокатского проекта "Женщины Vправе" Если статистика по использованию средств кооперативов будет больше 20 процентов, то ипотека для некоторых граждан станет абсолютно недоступной.

С другой стороны, по ее словам, нововведение "сможет обезопасить граждан от потери материнского капитала в случае банкротства организации".

Волкова добавила, что также стоит утвердить четкие критерии рассмотрения заявки Пенсионным фондом России по поводу состояния жилого помещения, для покупки которого берут кредит.

"Если таких критериев не будет, то будут ухудшаться условия получения квартир. Второй вопрос, как долго будет приниматься решение? Поэтому нужны сроки, в которые проверка будет проводиться: если они будут затягиваться, то затянется и сама возможность получения материнского капитала", – заключила собеседница портала Москва 24.