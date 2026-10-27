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27 октября, 12:49

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Рэпер Kizaru высмеял обвинения от беременной жены в физическом насилии

"Угрозы убить ребенка": беременная жена рэпера Kizaru обвинила его в насилии

Беременная жена рэпера Kizaru обвинила его в физическом насилии. Девушка заявила об этом в своих соцсетях, а затем подтвердила информацию журналистам. При этом сам музыкант тоже отреагировал на слова избранницы. Подробности скандала – в материале Москвы 24.

"Постоянно параноил"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/katepluchevskaya

Беременная жена рэпера Kizaru (настоящее имя – Олег Нечипоренко) Екатерина Плучевская обвинила музыканта в физическом насилии. Пара живет в Испании, и недавно подписчики обнаружили, что возлюбленные отписались друг от друга в соцсетях, а 22 октября девушка оказалась в больнице в Барселоне с переломом тазовой кости. В личном блоге Екатерина заявила, что травмы ей нанес рэпер, при этом ребенок не пострадал.

Свои обвинения она подтвердила в беседе с изданием Super.

Он употребляет наркотики в огромных количествах и постоянно параноил. Но когда начались угрозы убить ребенка, ситуация приняла уже серьезный поворот. В медицинском рапорте зафиксировано три эпизода: январь, май и сейчас – октябрь.
Екатерина Плучевская
жена рэпера Kizaru

Екатерина заявила, что в Испании на музыканта завели уголовное дело о домашнем насилии. Она добавила, что не может разглашать детали о здоровье и беременности, потому что проводится расследование в рамках судебного процесса. Более того, по словам девушки, Kizaru получил вид на жительство в Испании, заключив фиктивный брак.

"Помимо уголовного дела о домашнем насилии, заведено дело и о фальсификации им документов для получения ВНЖ в Испании", – заявила Плучевская.

Я не знаю, куда он сможет сбежать без документов. Его ВНЖ аннулируют, а паспорта у него нет, так как он не может вернуться в Россию. Сейчас Россия будет запрашивать снова экстрадицию, но это уже будет на рассмотрении Испании. Захотят ли они выдать России такого гражданина, который фальсифицирует данные для получения ВНЖ и имеет такие проблемы с законом.
Екатерина Плучевская
жена рэпера Kizaru

И это еще не все проблемы рэпера. Девушка заявила, что на музыканта завели дело о неуплате налогов в размере 900 тысяч евро, а также о вождении автомобиля без прав. Ко всему прочему, Екатерина отметила, что Kizaru украл у нее дорогостоящие часы.

Плучевская выразила надежду, что "люди узнают правду и этого человека отменят везде".

"Получается, я вообще чемпион"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/tommyhellatrigger

Сам рэпер с иронией ответил на обвинения возлюбленной в своих соцсетях.

Интересный букет получается: и наркоман, и барыга, и женщин беременных избиваю, и часы ворую, и из богатой семьи, и Интерпол проплатил себе... Получается, я вообще чемпион.
Kizaru
рэпер

Подписчики по-разному отреагировали на новость: одни обвинили беременную в хайпе, другие поддержали Екатерину, третьи предложили рэперу объясниться.

"Зачем Катю бил?", "дай свои комментарии", "вумен решила хайпануть", "надеюсь, то, что говорят, неправда", "Олег, красавчик, на твоей стороне", "Катя, держись, это жесть", "поднять щиты за принцессу. Катя, ты идеальная, все будет хорошо", – высказались комментаторы.

В свою очередь Екатерина опубликовала сообщение якобы от супруги одного из родственников рэпера.

"Я не могу представить, как ужасно ты себя чувствуешь сейчас. Пожалуйста, подумай несколько раз насчет Олега. Он наркоман, а строить семью с наркоманом – это очень плохая идея. Я бы на твоем месте как можно дальше от него уехала и прекратила общение. Это будет лучшее решение в твоем положении. Нельзя повторять ошибки других жен. Это всегда кончается плохо", – говорится в тексте.

В розыске

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/tommyhellatrigger

Kizaru родился в Ленинграде в 1989 году. По данным СМИ, в 2014-м он уехал в Барселону, скрываясь от расследования по делу о торговле наркотиками в Санкт-Петербурге. Затем рэпер числился в розыске Интерпола, в итоге его задержали в 2016-м. Он провел в испанской тюрьме около 4 месяцев.

В 2021-м Интерпол арестовал Kizaru уже в Германии, музыкант также провел там в заключении 4 месяца. В 2023 году Олег заявил в своих соцсетях, что международная полиция больше не имеет к нему претензий и он был снят с розыска. При этом на территории России рэпер до сих пор значится в федеральном розыске.

В 2023 году глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина направила обращения в МВД, СК и Генпрокуратуру с требованием проверить треки Kizaru на пропаганду запрещенных веществ. В итоге несколько песен исполнителя были заблокированы на территории РФ. В июле 2026-го рэпер сообщил в своих соцсетях, что больше не будет выпускать песни на российских платформах.

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