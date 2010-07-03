Для жителей села предложили запустить программу льготной ипотеки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В России могут дополнить проект госпрограммы развития сельских территорий новыми положениями в части жилищной поддержки. Самым важным из них является предоставление ипотеки под 3%. С соответствующим предложением выступили в Минсельхозе, передает ТАСС.

Замминистра сельского хозяйства Оксана Лут сообщила, что проработан вариант ипотеки под 3% с первым взносом 20% для жителей сел. Также регионы могут предоставлять компенсацию за покупку жилья.

"Таким образом, ставка по этой программе жителям сельской местности может составить от 0% до 3%. Ежемесячный платеж при такой ставке получается ниже 8 тысяч рублей", – сказала она.

Первый зампред ЦБ РФ Дмитрий Тулин ранее заявил, что средняя ставка по ипотеке в России снизится до 8% годовых в течение трех лет. Это произойдет при отсутствии чрезвычайных внешних и непредвиденных обстоятельств. Тулин отметил, что снижение ипотечной ставки будет сопровождаться снижением ставок по другим видам кредитования.

В РФ реализуется нацпроект "Жилье и городская среда". Он включает в себя мероприятия по развитию жилищного строительства, ипотеки, созданию комфортной городской среды и расселению аварийного фонда. Проект рассчитан на шесть лет.

1 мая Владимир Путин подписал закон об ипотечных каникулах. Такие каникулы до полугода могут дать по просьбе заемщика, оказавшегося в трудной жизненной ситуации. Возможность доступна только один раз в отношении одного кредита.