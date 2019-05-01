Владимир Путин подписал закон об ипотечных каникулах. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ипотечные каникулы до полугода могут дать по просьбе заемщика, оказавшегося в трудной жизненной ситуации. Это потеря кормильца, временная нетрудоспособность в течение двух месяцев, признание инвалидом I или II группы, снижение семейного дохода супругов более чем на 30%.
Размер среднемесячных выплат по кредиту для оформления ипотечных каникул при этом должен превышать 50% среднемесячного дохода заемщика. По выбору заемщика могут приостановить исполнение обязательств по кредиту или уменьшен размер периодических платежей.
Возможность доступна только один раз в отношении одного кредита. Срок возврата кредита автоматически продлят на период действия ипотечных каникул.
Нормы закона коснутся тех, у кого уже есть ипотечные кредиты и кто оформит их после вступления закона в силу. Ипотечные каникулы будут предоставляться по кредитам не более 15 миллионов рублей.
Законопроект подготовили на основе поручений президента, озвученных в послании Федеральному собранию. Глава государства отметил необходимость изменений, которые позволят попавшим в трудную ситуацию гражданам взять ипотечные каникулы.
В марте Госдума приняла закон в первом чтении, в апреле – в заключительном. Тогда же его одобрили в Совете Федерации.
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