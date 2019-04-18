Госдума приняла закон об ипотечных каникулах

Фото: Агентство "Москва"/Киселев Сергей

Госдума приняла в окончательном чтении закон об ипотечных каникулах. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Закон позволяет заемщику, выплачивающему ипотечный кредит, потребовать у кредитора "льготный период" сроком до полугода. В течение льготного периода могут быть приостановлены или уменьшены выплаты. Таким правом можно будет воспользоваться один раз в отношении одного кредита. Он при этом не должен быть связан с предпринимательством.

Для получения такого права заемщику нужно соблюсти ряд условий. В частности, ипотека должна выплачиваться только на жилое помещение, которое является единственным пригодным для постоянного проживания заемщика. Возможен также вариант, когда единственное жилье заемщика – помещение, взятое по договору долевого строительства.

Кроме того, для получения льготы заемщик должен находиться в трудной жизненной ситуации. Речь идет об официальной регистрации как безработного или инвалидности I или II группы.

Льготу дадут заемщику, у которого умер близкий родственник, имеющий на иждивении нетрудоспособных членов семьи. Помимо этого, попавшим в трудную жизненную ситуацию считается заемщик, потерявший трудоспособность на срок более двух месяцев подряд. К трудным жизненным ситуациям относится снижение зарплаты или дохода заемщика или его супруги более чем на 30 процентов по сравнению со средним доходом за предыдущий год.

Проект закона возвращали на рассмотрение во второе чтение для одобрения поправки, после чего документ приняли. Поправка предусматривает, что обязательное нотариальное заверение договоров ипотеки не требуется, если предмет ипотеки – долевая собственность.

Законопроект подготовили на основе поручений Владимира Путина, озвученных в послании Федеральному собранию. Президент отметил необходимость изменений, которые позволят попавшим в трудную ситуацию гражданам взять "ипотечные каникулы". 21 марта Госдума приняла документ в первом чтении.