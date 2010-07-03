Законопроект об ипотечных каникулах прошел второе чтение

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Депутаты Госдумы приняли в основном, втором чтении законопроект об ипотечных каникулах, сообщает "Интерфакс".

Согласно документу, россиянам разрешат обратиться к кредитору с требованием "льготного периода" до шести месяцев. В этот срок они смогут либо приостановить выплаты, либо уменьшить их. Чтобы получить право на ипотечные каникулы, договоры должны отвечать трем условиям: положения договора ранее не менялись по требованию заемщика, ипотека оформлена на единственное жилье заемщика, заемщик находится в трудной жизненной ситуации.

В законопроекте названы пять критериев трудной жизненной ситуации, причем два из них иные, чем в первой версии документа.

На ипотечные каникулы по-прежнему могут претендовать безработные, инвалиды I или II группы, временно нетрудоспособные на срок более двух месяцев. Кроме того, согласно итоговой версии, обратиться в банк с просьбой об ипотечных каникулах можно будет, если доход упал на 30% по сравнению со среднегодовым значением. При этом размер среднемесячных выплат по ипотеке должен превышать 50% от дохода за месяц.

Еще один критерий – увеличение числа лиц, которые находятся на иждивении у заемщика, например, детей или инвалидов. В этом случае для получения отсрочки необходимо, чтобы совокупный доход заемщика снизился на 20%, а выплаты по ипотеке соответственно превысили 40% от среднемесячного дохода.

Документ также устанавливает максимальный размер кредита, по которому можно получить ипотечные каникулы. Его будут определять с учетом региональных особенностей.

Как только закон вступит в силу, на первой странице ипотечных договоров появится информация о праве заемщика на каникулы при соблюдении названных выше условий. Депутаты также предложили исключить сведения об ипотечных каникулах из кредитной истории граждан. Под действие закона подпадут и ранее выданные ипотечные кредиты.

Законопроект об ипотечных каникулах подготовили на основе поручений Владимира Путина, озвученных в послании Федеральному собранию. Президент отметил необходимость изменений, которые позволят попавшим в трудную ситуацию гражданам взять "ипотечные каникулы". 21 марта Госдума приняла документ в первом чтении. Его внесли на обсуждение члены обеих палат парламента во главе с их спикерами Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко.