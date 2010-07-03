Путин обратил внимание ЦБ на опасность возникновения кредитных "пузырей"

Владимир Путин в ходе прямой линии обратил внимание представителей Центробанка на опасность возникновения "пузырей" в сфере потребительского и ипотечного кредитования.
"Один из показателей расходов на сегодняшний день – выплаты по кредитам. Банки предоставляют сейчас кредиты для граждан, условно говоря, под залог 40 процентов заработной платы, что, конечно, чревато, рискованно, на мой взгляд. ЦБ должен обратить на это внимание", – заявил глава государства.
Опасения из-за высоких темпов роста потребительского кредитования России ранее высказывал министр экономичного развития РФ Максим Орешкин. По его мнению, стране может грозить рецессия в 2021 году.
Ранее сообщалось, что Банк России не видит особого эффекта от повышения коэффициентов риска по необеспеченным потребительским кредитам. "Необеспеченное потребительское кредитование растет достаточно высокими темпами. Мы ввели регулирующие меры с начала сентября. Пока эффект трех месяцев не очень большой, через какое-то время, я не исключаю, что мы вернемся к обсуждению этого вопроса. Мы будем смотреть за этой ситуацией", – заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
По оценкам Минэкономразвития, потребительское кредитование в 2018 году выросло на 20 процентов. При этом средний размер кредита на покупку потребительских товаров достиг 141,2 тысячи рублей, что на 12,9 процента (или на 15,8 тысячи рублей) больше аналогичного показателя 2016 года (125,4 тысячи).
Заявления Путина, сделанные во время прямой линии, читайте в онлайн-трансляции сайта Москва 24.
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