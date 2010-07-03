Путин обозначил конечную цель нацпроектов

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин
Нацпроекты призваны поставить экономику страны на новые рельсы, а также увеличить уровень благосостояния и обеспечить безопасность России на длительную перспективу, заявил Владимир Путин во время ежегодной прямой линии.
"Конечная цель всех этих мероприятий (в рамках нацпроектов. – Прим. ред.) заключается в том, чтобы поставить экономику на новые рельсы, сделать ее высокотехнологичной, повысить производительность труда и на этой базе поднять уровень жизни наших граждан, обеспечить безопасность нашего государства на длительную историческую перспективу", – сказал Путин.
Во время прямой линии президент отвечает на интересующие россиян вопросы. По данным организаторов, к началу прямой линии поступило более 1,5 миллиона обращений.
Первые вопросы коснулись низкой заработной платы. Прозвучало видеообращение пожарного из Калининградской области, который пожаловался маленькую зарплату.
Заявления Путина, сделанные во время прямой линии, читайте в онлайн-трансляции сайта Москва 24.
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