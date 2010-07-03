Путин рассказал, что волнует россиян

Владимир Путин, открывая прямую линию, рассказал, что россиян волнуют уровень доходов, здравоохранение и проблемы мусора.
"В ходе текущей работы понятно, что людей волнует. Но когда идет подготовка к прямой линии, тогда, конечно, становятся более очевидными некоторые вещи, которые для людей являются особенно важными и острыми на данный момент времени. Сейчас, это не секрет, никакого секрета не открою, прежде всего, уровень жизни, уровень доходов, здравоохранения, ну и потом темы, которые сейчас я только что слышал – работа с отходами, с мусором", – сказал глава государства.
В ходе прямой линии президент отвечает на интересующие россиян вопросы. По данным организаторов, к началу прямой линии поступило около 1,6 миллиона обращений.
Первые вопросы на прямой линии касаются низких зарплат, зачитываются обращения учителей. Прозвучало видеообращение пожарного из Калининградской области. Станислав Таукачикас пожаловался президенту на низкую заработную плату. По его словам, в месяц он получает 10 тысяч рублей, а остальная часть выплат – бонусы.
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Задать свой вопрос еще можно, заявки будут принимать вплоть до конца программы. Обратиться к главе страны можно любым доступным способом: позвонить, отправить СМС или ММС, записать видеообращение, а также через бесплатные приложения для смартфонов "Москва – Путину" или ОК Live.
Заявления Путина, сделанные во время прямой линии, читайте в онлайн-трансляции сайта Москва 24.
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