СК возбудил первое уголовное дело по обращению на прямую линию с президентом

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Следственный комитет возбудил первое уголовное дело по обращению на прямую линию с президентом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

Отмечается, что в заявлении от граждан говорилось о ненадлежащих условиях пересечения железнодорожных путей на станции Тамерлан Южно-Уральской железной дороги в селе Варна Челябинской области.

Следователи уже опросили заявителей, представителей Южно-Уральской железной дороги, главу администрации Варненского муниципального района, а также провели осмотр места происшествия. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

Всего Следственный комитет организовал уже более 10 проверок по обращениям граждан на прямую линию из Калужской, Белгородской, Свердловской, Саратовской, Воронежской областей, Красноярского, Хабаровского, Пермского краев и Республики Алтай. Большая часть поступивших заявлений касается нарушения жилищных прав при расселении аварийных домов и долевого строительства.

Прямая линия с Владимиром Путиным состоится 20 июня. Этим летом президент России будет в 17-й раз отвечать на вопросы сограждан в прямом эфире.

Прием вопросов продлится до окончания программы. Задать вопрос можно по телефону, посредством СМС или ММС, а также через сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф) или специальное приложение. Кроме того, обращения принимаются через соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники". Непосредственно во время эфира выйти на прямую связь со студией смогут пользователи приложений "Москва - Путину" и "ОК Live".

Глава государства ответит на вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки.

