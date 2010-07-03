Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ
Прямая линия с Владимиром Путиным назначена на 20 июня 2019 года. Об этом сообщается на сайте Кремля.
"20 июня 2019 года в 12:00 по московскому времени в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "НТВ", "ОТР", "МИР", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России" выйдет ежегодная специальная программа "Прямая линия с Владимиром Путиным", – говорится в сообщении.
Прием вопросов начнется в 08:00 по московскому времени и продлится до окончания программы 20 июня. Глава государства ответит на вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки.
Обратиться к главе страны можно любым доступным способом: позвонить, отправить СМС или ММС, записать видеообращение, а также через бесплатные приложения для смартфонов "Москва – Путину" или "ОК Live".
Этим летом Путин будет уже в 17-й раз отвечать на вопросы сограждан в прямом эфире. В 2018 году прямая линия длилась 4 часа 17 минут, в студии не было зрителей, на связи с президентом были губернаторы и члены правительства, которым Путин переадресовывал вопросы.
Прямая линия – ежегодная сессия общения президента РФ с гражданами страны в прямом телеэфире. Во время нее Путин в режиме видеомоста отвечает на наиболее актуальные вопросы.
Прямая линия с Владимиром Путиным состоится 20 июня
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