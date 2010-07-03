Ведется подготовка прямой линии с Путиным – Кремль

Фото: kremlin.ru

Дата очередной прямой линии с Владимиром Путиным определена. Она пройдет летом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Дата определена. Прямая линия традиционно бывает летом, подготовка ведется", – сказал он, передает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что Кремль уже выбрал дату проведения прямой линии. Однако ее сообщат позднее.

Этим летом Путин будет уже в 17-й раз отвечать на вопросы сограждан в прямом эфире. В прошлом году прямая линия длилась 4 часа 17 минут. В прошлом году в студии не было зрителей, на связи с президентом были губернаторы и члены правительства, которым Путин переадресовывал вопросы в режиме конференции.