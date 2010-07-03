Кремль определил дату прямой линии Владимира Путина

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

В Кремле определились с датой проведения прямой линии Владимира Путина с россиянами. Однако она будет сообщена позднее. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Предыдущая "Прямая линия с Владимиром Путиным", которая состоялась в июне 2018 года, прошла в измененном формате: в студии не было зрителей, а на связи с президентом были губернаторы и члены правительства, которым Путин переадресовывал вопросы в режиме конференции.

За 4 часа 20 минут прямой линии россияне задали президенту 73 вопроса, всего главе государства поступило 2,5 миллиона вопросов.

Обратиться к президенту России можно было любым доступным способом: позвонить, отправить SMS или ММС, записать видеообращение, а также через бесплатное приложение для смартфонов "Москва-Путину". Большинство вопросов россиян касались социальной сферы, здравоохранения, образования, экологии, строительства жилья.

Прямая линия – ежегодная сессия общения президента РФ с гражданами страны в прямом телеэфире. Во время нее Путин в режиме видеомоста отвечает на наиболее актуальные вопросы.