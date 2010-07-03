В Кремле обозначили сроки проведения "Прямой линии" Путина

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что традиционная "Прямая линия с Владимиром Путиным" состоится летом. Президент в 17-й раз ответит на вопросы россиян, передает РИА Новости.

Предыдущая "Прямая линия", которая состоялась в июне 2018 года, прошла в измененном формате: в студии не было зрителей, а на связи с президентом были губернаторы и члены правительства, которым Путин переадресовывал вопросы в режиме конференции.

Также Песков рассказал о насыщенном рабочем графике главы государства в ближайшие дни. "Он же Путин, он не спит, он работает", – отметил пресс-секретарь, отвечая на вопрос, когда Путину удается отдыхать.