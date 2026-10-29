Два человека погибли при обрушении скалы у входа в музей в Каппадокии

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Два человека погибли, еще один пострадал в результате обрушения скальной породы у входа в музей под открытым небом Гереме в Каппадокии в центральной части Турции. Об этом заявил губернатор провинции Невшехир Хюсейн Кек в эфире телеканала A haber.

"Найдены два тела. Один человек пострадал. На месте продолжают работать спасатели", – уточнил он.

Специалисты уже начали изучать обстоятельства ЧП. По словам губернатора, обрушение могло произойти из-за недавних ливней и подмыва почвы.

Скала обрушилась 29 октября. Она появилась в результате вулканической активности и выветривания пород.

К месту обрушения сразу направились спасатели, бригады скорой помощи и другие экстренные службы. Согласно предварительной информации, под камнями и грунтом могут быть несколько человек.

