Тело женщины извлекли из-под завалов разрушенного при атаке ВСУ дома в Луганске

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

При осмотре зданий, поврежденных в результате атаки ВСУ на Луганск, спасатели МЧС России обнаружили разрушенный жилой дом. При разборе завалов они нашли тело погибшей женщины, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшей, сил пережить это горе", – написал Пасечник в MAX.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники экстренных служб и профильные специалисты. Следователи СУ СК России по ЛНР фиксируют обстоятельства произошедшего.

Ранее Пасечник сообщил, что центр Луганска подвергся массированной атаке беспилотников, в результате которой были повреждены жилые дома, Главпочтамт, здание государственного архива, автомобильная стоянка и другие объекты инфраструктуры.

После удара центральное отделение "Почты ЛНР" на улице Почтовой, доме 22, приостановило работу. Также из-за аварийного отключения электричества без света остались более 150 тысяч абонентов в шести муниципалитетах республики. Всего над территорией региона уничтожили более 40 воздушных целей.