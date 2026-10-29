В США обвиняемый в убийстве согласился признать вину в обмен на сэндвич и картошку фри

Фото: depositphotos/andreyuu

В США 74-летний Роберт Кесслер, обвиняемый в убийстве первой степени, предложил суду необычную сделку. Он согласился признать вину и получить пожизненный срок при одном условии – ему должны предоставить сэндвич с луком и майонезом, картошку фри и бутылку газировки, передает FOX 29 Philadelphia.

Кесслер отметил, что это поможет сэкономить деньги налогоплательщиков. Однако судья сразу отклонил предложение. После отказа обвиняемый заявил, что готов предстать перед присяжными.

Мужчину обвиняют в расправе над 47-летней Стефани Кроун-Оверхолт в 2021 году. По информации следователей, он убил женщину, когда она находилась у него в гостях, а после надругался над телом. По словам дочери злоумышленника, незадолго до этого они поссорились, и погибшая просила 200 долларов, чтобы уехать домой.

В прокуратуре заявили, что отвлекаться на выходки Кесслера в суде не станут. В ведомстве подчеркнули, что основной задачей сейчас является поиск справедливости.

Ранее житель Италии стал подозреваемым по делу о преднамеренном убийстве двоюродного брата пончиком с кремом. Родственник имел проблемы с глотанием и умер, съев сладость.

По информации следствия, мужчина, который был опекуном брата, приехал к нему в специализированное учреждение, оставил рядом с ним выпечку и отвлек врачей. Причиной могло стать наследство, часть которого хотел получить подозреваемый.

