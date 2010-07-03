С 1 октября военным пенсионерам повысят пенсии

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Военным пенсионерам повысят пенсии на 4,3%. Также в этом году увеличат довольствие военнослужащим. Повышение уровня доходов пенсионеров является приоритетом властей РФ, подчеркнул Владимир Путин во время ежегодной прямой линии 20 июня.

Он отметил, что индексация пенсий по старости в 2019 году составила 7,05%.

Также президент заявил, что национальные проекты призваны поставить экономику России на новые рельсы и увеличить уровень благосостояния населения. Также они призваны обеспечить безопасность РФ на длительную перспективу.

Открывая прямую линию, президент рассказал, что россиян сегодня в первую очередь волнуют уровень доходов, здравоохранение и проблемы мусора и свалок.

Заявления Путина, сделанные во время прямой линии, читайте в онлайн-трансляции сайта Москва 24.

