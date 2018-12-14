Набиуллина оценила эффект от повышения коэффициентов риска по потребкредитам

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Банк России не видит особого эффекта от повышения коэффициентов риска по необеспеченным потребительским кредитам. ЦБ может вернуться к этому вопросу позднее, сообщила его председатель Эльвира Набиуллина.
"Необеспеченное потребительское кредитование растет достаточно высокими темпами. Мы ввели регулирующие меры с начала сентября. Пока эффект трех месяцев не очень большой, через какое-то время, я не исключаю, что мы вернемся к обсуждению этого вопроса. Мы будем смотреть за этой ситуацией", – передает ее слова ТАСС.
В конце ноября ЦБ назвал несколько возможных вариантов развития российской экономики на три года. По базовому сценарию, в 2019 году средняя цена нефти снизится до 63 долларов, в 2020-2021 годах – до 55 долларов за баррель. Во втором сценарии нефть будет стоить более 75 долларов. При рисковом варианте регулятор заложил снижение цены топлива до 35 долларов. Все три варианта подразумевают поддержание годовой инфляции на уровне 4 процентов.
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