Орешкин оценил риск рецессии российской экономики

Из-за высоких темпов роста потребительского кредитования России грозит рецессия в 2021 году. Такое мнение высказал министр экономичного развития РФ Максим Орешкин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.
"Перекос произошел в сфере потребительского кредитования. Можно говорить, что наибольший риск рецессии в России в ближайшие годы обусловлен проблемами в сфере потребительского кредитования. Тот темп роста, который есть – 30 процентов в годовом выражении, он абсолютно неустойчивый, абсолютно превышает рост доходов населения", – цитирует ТАСС Орешкина.
Глава министерства подчеркнул, что, согласно исследованию Центробанка, более чем у 56 процентов семей текущий платеж по долгу больше 40 процентов совокупного дохода. По словам Орешкина, это "очень тревожная ситуация".
Ранее сообщалось, что Банк России не видит особого эффекта от повышения коэффициентов риска по необеспеченным потребительским кредитам. "Необеспеченное потребительское кредитование растет достаточно высокими темпами. Мы ввели регулирующие меры с начала сентября. Пока эффект трех месяцев не очень большой, через какое-то время, я не исключаю, что мы вернемся к обсуждению этого вопроса. Мы будем смотреть за этой ситуацией", – заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
По оценкам Минэкономразвития, потребительское кредитование в 2018 году выросло на 20 процентов. При этом средний размер кредита на покупку потребительских товаров достиг 141,2 тысячи рублей, что на 12,9 процента (или на 15,8 тысячи рублей) больше аналогичного показателя 2016 года (125,4 тысячи).
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