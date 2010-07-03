В ближайшие три года в Москве построят около 80 школ и детских садов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В ближайшие три года в столичном регионе планируют возвести по меньшей мере 80 школ и детских садов.

"Мы наблюдаем бэби-бум в Москве, за последние пять лет родились около полумиллиона маленьких москвичей. В этом году мы построим около 30 детских садов и школ, и на ближайшие три года – где-то еще около 80. Думаю, даже больше", – рассказал Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".

По словам мэра, строительство школ и садов – одно из приоритетных направлений строительного комплекса.

"Мы последовательно, убедительно просим инвесторов, чтобы они не только возводили жилые районы, но и делали комфортную комплексную среду", – резюмировал градоначальник.

Ранее сообщалось, что власти Москвы приняли решение с 1 сентября 2019 года повысить нормативы бюджетного финансирования частных школ и детских садов до уровня нормативных затрат на школьников для государственных школ.

С 2011 года в столице построили в общей сложности 342 здания детских садов и школ. Большую часть из них – 236 – возвели на средства городского бюджета, а еще 106 – за счет инвесторов. В частности, с начала года ввели в эксплуатацию 14 объектов образования почти на 3,7 тысячи мест.

