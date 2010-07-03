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15 мая, 09:33

Школу и детсад в Сосенском введут в эксплуатацию к началу нового учебного года

город недвижимость строительство Мой район

15 мая, 09:33

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Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Образовательный комплекс в поселении Сосенское, включающий школу и детский сад, готов на 80%. Здания планируют ввести в эксплуатацию к началу нового учебного года. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

Как уточнили в ведомстве, воспитательно-образовательный комплекс строят на территории ТиНАО в составе ЖК "Бунинские Луга". Общая площадь объекта превышает 21 тысячу квадратных метров. Работы ведутся в соответствии с графиком.

По данным ведомства, новый образовательный комплекс включает два отдельно стоящих здания переменной этажности. В одном из них разместится детский сад на 150 мест, а в другом − школа, где смогут обучаться 1,1 тысячи детей. Наряду с учебными кабинетами, в школе оборудуют игровые и спальные комнаты для групп продленного дня.

"Особое внимание разработчики уделили спортивной составляющей: в школе будут действовать три спортивных зала, один из которых "отдадут" ученикам начальных классов", − цитирует Агентство "Москва" председателя Москомстройинвеста Анастасию Пятову. Кроме того, по ее словам, по соседству с образовательным комплексом откроют стадион и площадки для игр с мячом.

ЖК "Бунинские луг" возводится на пересечении улиц Академика Семенова и Александры Монаховой − как продолжение комплексной застройки района Бунинский. В рамках проекта планируют возвести около миллиона квадратных метров недвижимости, включая пять детских садов, четыре школы, а также две поликлиники, одна из которых уже функционирует. Там также построят физкультурно-оздоровительный центр и ряд других объектов инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что на севере столицы построят школу и детсад с летним кинотеатром. Площадь здания на улице Смольная в Левобережном районе составит почти десять тысяч квадратных метров.

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город недвижимость строительство Мой район

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