В ТиНАО построили 60 соцобъектов с момента присоединения к Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

C момента присоединения к Москве в ТиНАО появилось 60 социальных объектов. Об этом рассказал Сергей Собянин в микроблоге Twitter. По словам мэра, до конца 2019 года власти планируют ввести еще 15 детских садов и 15 школ.

"В районе деревни Ликова готова к открытию первая школа на 600 учеников. Раньше местным детям приходилось ездить на учебу во Внуково", – написал Собянин.

Троицкий и Новомосковский округа общей площадью 148 тысяч гектаров вошли в состав столицы 1 июля 2012 года. Таким образом, площадь Москвы увеличилась в 2,5 раза. В состав округов вошли 19 поселений и два городских округа (Троицк и Щербинка). За последние годы население ТиНАО выросло на 44 процента — до 358,9 тысячи человек.

Всего к 2035 году в ТиНАО планируется построить порядка 320 новых детских садов, 170 школ, 125 объектов здравоохранения (поликлиники, больница в Коммунарке с родильным домом), а также порядка 100 культурно-досуговых объектов.