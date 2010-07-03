В ТиНАО построили 60 соцобъектов с момента присоединения к Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
C момента присоединения к Москве в ТиНАО появилось 60 социальных объектов. Об этом рассказал Сергей Собянин в микроблоге Twitter. По словам мэра, до конца 2019 года власти планируют ввести еще 15 детских садов и 15 школ.
"В районе деревни Ликова готова к открытию первая школа на 600 учеников. Раньше местным детям приходилось ездить на учебу во Внуково", – написал Собянин.
Троицкий и Новомосковский округа общей площадью 148 тысяч гектаров вошли в состав столицы 1 июля 2012 года. Таким образом, площадь Москвы увеличилась в 2,5 раза. В состав округов вошли 19 поселений и два городских округа (Троицк и Щербинка). За последние годы население ТиНАО выросло на 44 процента — до 358,9 тысячи человек.
Всего к 2035 году в ТиНАО планируется построить порядка 320 новых детских садов, 170 школ, 125 объектов здравоохранения (поликлиники, больница в Коммунарке с родильным домом), а также порядка 100 культурно-досуговых объектов.
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