Школу и детсад с летним кинотеатром построят на севере Москвы

На севере столицы построят образовательный комплекс с летним кинотеатром. Проект предполагает, что на одну из стен можно будет проецировать фильмы.
Здание возведут на улице Смольной в Левобережном районе. Площадь строения составит почти 10 тысяч квадратных метров.
"Учебный корпус будет рассчитан на 300 дошкольных мест в детском саду и на 250 мест в школьных классах. Изнутри зоны детского сада и школы не будут пересекаться: у детсадовцев и школьников будут раздельные входы в здание, отдельные физкультурные и обеденные залы", – рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Проектировщики предусмотрели, что в вечернее время суток из зоны отдыха можно будет проецировать изображения на одну из стен школы. На прилегающей территории разместятся зоны отдыха для начальной, средней школы и зона отдыха старшей школы (амфитеатр), физкультурно-спортивная зона с футбольным полем, баскетбольной площадкой и площадкой с тренажерами; зона с беговыми дорожками; озелененная площадь, включающая газоны, цветники, кустарники и деревья.
В пресс-службе департамента строительства Москвы сообщили, что новая школа рассчитана на 1,9 тысячи мест. В здании разместятся библиотека и зона читательских мест, актовый зал на 900 мест, три спортивных зала, фотокиностудия, кабинеты робототехники.
Фото: пресс-служба Мосархитектуры
Ранее сообщалось, что в Кунцеве построят новый учебный корпус школы № 64. Там будут заниматься ученики 8-11-х классов. В здании оборудуют не только обычные классы, но и кабинет для самотестирования и IT-полигон. В учебном корпусе также появятся современная библиотека с медиатекой, столовая, спортивный, актовый и гимнастический залы.
В поселении Сосенское (ТиНАО) построят школу в виде трех лучей. Такая система позволит эффективно разделять потоки учеников и функционально зонировать пространство. Школу смогут посещать 1,3 тысячи детей.
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