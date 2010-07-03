Одна из крупнейших школ России появится на севере Москвы в 2020 году

Одну из самых крупных школ России построят в Левобережном районе Москвы в 2020 году. Там смогут обучаться 1,9 тысячи детей, сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.
По данным ведомства, школа-гигант появится в микрорайоне 1Б. Здание поделят на учебные зоны для начальной, основной и старшей школы.
Там также оборудуют обширную библиотеку и зону читательских мест, передает "Интерфакс". Кроме того, в новой школе будет три спортивных зала и актовый зал на 900 мест, фото- и киностудия и даже кабинеты робототехники.
По словам экспертов, школа в Левобережном станет одной из наиболее крупных в России. А звание самой вместительной принадлежит школе, которую возводят на территории бывшей промзоны "ЗИЛ". Она будет рассчитана на 2,5 тысячи мест. Экспериментальную школу с Кванториумом планируют открыть этим летом.
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