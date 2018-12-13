Самую большую в России школу откроют в Москве летом 2019 года

13 декабря, 11:44
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Школу на 2,5 тысячи мест на территории бывшего завода ЗИЛ планируют сдать в эксплуатацию летом 2019 года, сообщает Агентство "Москва".
По словам представителя казенного предприятия "Управление гражданского строительства" столицы Вадима Гареева, осенью 2019-го в школе уже начнутся занятия.
Столовую в школе разделят на два зала – для старших классов (с 5-го по 11-й) на 800 человек и для младших классов на 450 человек. Оба зала смогут одновременно принять 1,25 тысячи человек.
Питание организуют в две смены. Ежедневно в столовой будет готовиться 21,5 тысячи блюд.
Для навигации в школе предусмотрены сенсорные панели, как в торговом центре. Они помогут сориентироваться в учреждении.
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