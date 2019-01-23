Новая школа открылась в Строгине

В Строгине введена в эксплуатацию школа на 550 учащихся, сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора.

Образовательное учреждение расположено на улице Твардовского. В здании имеется актовый зал, спортивный зал оснащен оборудованием для занятий гимнастикой. На прилегающей территории оборудована спортплощадка для мини-футбола и баскетбола.

"Для жителей района это долгожданное событие, так как действующая школа уже давно не вмещает учащихся, дети были вынуждены учиться в две смены", – сообщил председатель комитета Олег Антосенко.

Ранее сообщалось, что четыре школы и 11 детских садов, построенных за счет инвесторов, появились в столице в 2018 году. Они рассчитаны на 5,3 тысячи мест.

Также сообщалось, что в московском районе Митино на территории села Рождествено построят современную школу на 1100 мест. Общая площадь четырехэтажного здания ломаной формы составит более 17 тысяч квадратных метров.

Летом 2019 года на территории бывшего завода ЗИЛ откроют школу на 2,5 тысячи мест – самую большую в России.